Progetto contro il bullismo: cresce l'interesse

ROMA - «Una buona occasione» è il progetto educativo , presentato lo scorso novembre in Campidoglio alla presenza del Sottosegretario del MIM Frassinetti e patrocinato dagli Assessorati alla Scuola del II e X Municipio di Roma e avviato nella scuola «Guglielmina Ronconi» in via Micheli. Il progetto è rivolto a studenti e insegnanti degli istituti di primo grado ed è finalizzato a sensibilizzare al problema del bullismo e del cyberbullismo , della discriminazione e del disagio giovanile. Obiettivi: prevenire fenomeni di razzismo tra gli alunni, rinnovare il patto educativo tra scuola e famiglia e promuovere un clima di convivenza ispirato all’inclusione sociale, offrendo anche un sostegno psicologico ai ragazzi quando si presentano momenti di difficoltà.

GRAUSO - «Questo è progetto realmente operativo per dare concrete soluzioni al problema – dice il professor Aldo Grauso, coordinatore scientifico, psicologo, psicoterapeuta e docente di Psicologia della Devianza all’Unicusano – anche perché ci siamo resi conto che di bullismo si parla molto ma poi, nella pratica, si fa ancora troppo poco. L’obiettivo di questa giornata, che proseguirà anche in altri Istituti di Roma, è di coinvolgere direttamente i ragazzi per raccogliere i loro bisogni, dalla loro viva voce, confrontarli tra loro e procedere all’analisi dei dati: un’attività che vedrà anche la collaborazione della criminologa Roberta Bruzzone. Una volta che avremo compreso e tradotto i bisogni e i pensieri di questi ragazzi, presenteremo i risultati in Campidoglio per proporre un tavolo tecnico in collaborazione col Ministero dell’Istruzione e del Merito e della Sanità e con il coinvolgimento anche del mondo sportivo, dato che abbiamo già ricevuto la disponibilità della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Sociale della Figc fortemente voluto dal presidente Giancarlo Abete, che ha aderito al progetto. Unire realtà sportive, enti ministeriali e il mondo della sanità in questo tavolo per fare insieme qualcosa in favore dei nostri giovani, è una delle azioni più concrete e costruttive con cui ritengo si possa fare davvero la differenza».

CHESTI IN CAMPO - Nell'incomntro all’Istituto Comprensivo Mar Dei Caraibi a Ostia ha partecipato anche Francesco Chesti (in foto con il prof Grauso), giovane calciatore della Roma che ha condiviso con i ragazzi l’importanza dei valori dello sport nel contrasto alle devianze sociali. Promotore del progetto Giovanni Zannola, consigliere Assemblea Capitolina. Lavora al progetto Luca De Simoni, coordinatore dipartimento sociale Lnd.

CIFRE PESANTI - Secondo i dati raccolti dal Moige più della metà dei minori in Italia (il 54%) ha subito atti di bullismo. Secondo l’Istituto superiore di Sanità il 15% delle vittime sono ragazzine delle scuole medie. E se parliamo di cyberbullismo, il Moige ha rilevato che il 31% dei minori ne è stato vittima almeno una volta. «Siamo davanti a un profondo disagio sociale che Covid e lockdown hanno esacerbato», dice Francesco Vaia, direttore generale dello Spallanzani.