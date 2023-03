Euro 2024, Spagna a valanga sulla Norvegia di Solbakken

In attesa della trasferta dell'Italia di Mancini sul campo di Malta, le sfide di qualificazione agli europei del 2024, hanno regalato gol, spettacolo ed emozioni. La Spagna di Morata (capitano) si è imposta 3-0 contro la Norvegia di Solbakken. L'attaccante della Roma è entrato in campo ad un quarto d'ora dalla fine. Padroni di casa in vantaggio con Dani Olmo, poi nel finale Joselu entra (al posto dell'ex juventino) e mette a segno una doppietta. La Croazia pareggia 1-1 con il Galles (gol di Kramaric per i padroni di casa e pareggio di Broadhead in pieno recupero per gli ospiti). Vittoria esterna per la Romania, che ha battuto 2-0 in trasferta Andorra. In gol l'attaccante del Parma Man e Alibec.