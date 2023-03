Galatasaray su Zaniolo: "Colpo alla metà del prezzo, un affare per noi"

ISTANBUL (Turchia) - Nicolò Zaniolo ha ritrovato il sorriso in Turchia. L’ex giocatore della Roma si sta ambientando al Galatasaray, in questi mesi ha avuto modo di conoscere il calore dei tifosi turchi . Le sue prime apparizioni sono state apprezzate.

La soddisfazione del Galatasaray

I dirigenti del Galatasaray sono pienamente soddisfatti dell’acquisto concluso in extremis. Il vicepresidente del club turco, Erden Timur, nelle ultime ore ha parlato di Nicolò Zaniolo: «Era stato venduto al Bournemouth per 30 milioni di euro 6 giorni prima che lo acquistassimo - ha detto -. L’abbiamo preso l’ultima notte. Con un contratto di 5 anni. L’abbiamo comprato per 15 milioni di euro, metà del prezzo di vendita, con la prima rata da pagare il prossimo novembre. Negli ultimi giorni del trasferimento stavamo seguendo due giocatori, o il primo cedeva all’ultimo minuto o il club del secondo (cioè la Roma, ndr) si sarebbe arreso all’ultimo momento. Abbiamo provato a prendere entrambi. Uno di loro è rimasto nel suo club. Si tratta di Ziyech che tra l’altro stava andando al Psg, non ci è riuscito per tre minuti di ritardo. L’altro giocatore era Zaniolo».

Il blitz dopo la lite con la Roma

Timur ha poi spiegato perché il Galatasaray ha fiutato l'affare: "Poiché il suo contratto scadeva l’anno dopo, abbiamo comprato un giocatore da 30 milioni a 15 e lo abbiamo fatto perché ha litigato con la Roma e perché alcuni tifosi lo hanno intimorito. Non avrebbe potuto giocare per 6 mesi. Il suo contratto con la Roma era in scadenza".