Lazio-Roma, Dureghello: "Ora intervenire sui responsabili dei cori antisemiti"

Ruth Dureghello, presidente della comunità ebraica di Roma, torna sui cori e i vessilli esposti da entrambe le tifoserie nel derby. "Aver individuato il 'tifoso Hitlerson', i suoi sodali, così come il 'tifoso' con vessillo nazi in tribuna della Roma è un passo importante. Per questo voglio ringraziare le Forze dell'Ordine e i Ministri dello Sport e degli Interni per essersi prontamente adoperati", ha dichiarato.