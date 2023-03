Petagna, duro sfogo contro Mancini: la frase è pesante

ROMA - Le ultime decisioni prese dal commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini hanno fatto storcere il naso a qualche attaccante e tra questi c'è Andrea Petagna del Monza, che a riguardo si è sfogato pubblicamente in un'intervista al Corriere della Sera. Ecco cosa ha detto: "Mi dispiace non essere mai stato convocato da Mancini. Eppure da quando c’è lui ho avuto una buona esperienza a Bergamo, segnato tanti gol con la Spal e trovato il mio spazio a Napoli prima di arrivare al Monza. Non mi ha mai chiamato, nemmeno una volta, nemmeno per conoscersi e capire cosa posso dare". PELLEGRINI FUORI DAI CONVOCATI CON MALTA