Hakimi, la moglie svela la verità dopo lo scandalo: "Dalla parte delle vittime"

Il messaggio

Queste le parole di Hibi Abouk: "Oggi mi sento in dovere di rendere pubblica questa dichiarazione per esprimere il mio stato d'animo e chiarire in prima persona la disinformazione che sta circolando. E anche se il silenzio può aiutare in questioni delicate, ho un urgente bisogno di spiegarmi, per poter riprendere la mia vita personale, pubblica e professionale nel modo meno dannoso e traumatico possibile, tutelando soprattutto i miei figli che sono - come potrebbe essere altrimenti? - la mia priorità assoluta. La realtà è che qualche tempo fa, dopo averci pensato a lungo, io e il padre dei miei figli abbiamo preso la decisione di porre fine alla nostra relazione, molto prima degli eventi in cui sono stata coinvolto dai media e dei quali sono totalmente ignara. Chi avrebbe mai immaginato che oltre ad affrontare il ben noto dolore che una separazione comporta, e ad accettare il lutto per il fallimento di un progetto familiare nel quale mi ero data anima e corpo - dopo aver preso la decisione di separarci legalmente e di cessare la convivenza, in attesa del procedimento di divorzio -, avrei dovuto affrontare questa ignominia. Ho avuto bisogno di tempo per digerire questo shock. Va da sé che nella mia vita sono sempre stata e sarò sempre dalla parte delle vittime, pertanto, vista la gravità dell'accusa, non possiamo che confidare nel corretto svolgimento della giustizia. Vi prego di rispettare la mia privacy e quella dei miei figli in queste delicate circostanze. Grazie a tutte le persone che mi hanno dimostrato il loro sostegno, affetto e rispetto".