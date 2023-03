Malta, Marcolini: "Donnarumma bravissimo. E su Di Lorenzo e Politano..."

NAPOLI - Michele Marcolini è ripartito da Malta . Il nuovo ct della Nazionale maltese ha iniziato il percorso delle qualificazioni ad Euro2024 con due sconfitte contro Macedonia del Nord e Italia . Marcolini , intervenuto a Radio CRC, ha spiegato la scelta di accettare la guida della Nazionale maltese: "La mia prima esperienza internazionale è stata abbastanza faticosa, le emozioni che ho vissuto affrontando l’Italia sono state veramente forti. Credo proprio che ci siano margini di crescita per la mia squadra. Il limite numerico c’è ed è evidente, per rendere l’idea Malta ha tanti abitanti quanto Genova. Sono contentissimo dei ragazzi che si sono messi a disposizione e della loro attitudine. Abbiamo cercato di essere sempre propositivi. Per noi che siamo così piccoli è motivo di soddisfazione giocare contro la Macedonia".

Marcolini: "Donnarumma è stato bravissimo, se fossimo andati in vantaggio..."

Sulla recente sconfitta in casa contro l'Italia di Mancini: "Sarebbe stata una grandissima soddisfazione andare in vantaggio, ma in quell'occasione all'inizio della partita è stato bravissimo Donnarumma. Peccato, è un po’ il rimpianto della gara. Sarebbe stato bello vivere l’emozione di poter andare in vantaggio contro una squadra fantastica come l’Italia". Sui giocatori del Napoli: "Di Lorenzo mi piace tantissimo, difensore totale di caratura mondiale che è meritatamente tra i più forti in circolazione. Politano giocando a piede invertito crea sempre superiorità numerica e ogni volta che trova la conclusione fa male. In questo momento credo che sia fin troppo facile parlare dei giocatori del Napoli, stanno vivendo il proprio periodo migliore e sono in fuga. I giocatori del Napoli hanno qualcosa in più? Ci sono dei momenti esaltanti che vivi con la tua squadra di club e tutto sembra più facile. Sono quelle sensazioni che chi è stato dentro al campo lo può capire. Di Lorenzo e Politano vivono un periodo davvero esaltante che stanno cavalcando al massimo”.