Diretta Georgia-Norvegia 1-1 segui LIVE la partita di Kvaratskhelia

BATUMI (GEORGIA) - Fari puntati su Khvicha Kvaratskhelia , che alle ore 18 di oggi (martedì 28 marzo) debutta con la sua Georgia nel Gruppo A di qualificazione a Euro 2024 . Dopo aver riposato nella prima giornata, la nazionale del talento del Napoli ospiterà nella 'Adjarabet Arena' di Batumi la Norvegia dell'altro azzurro Ostigard e del romanista Solbakken , a caccia di riscatto dopo il 3-0 incassato all'esordio in Spagna ma ancora orfana dell' infortunato bomber Erling Haaland . Segui in diretta il match...

Eccolo Kvara, finalmente trova spazio sulla sinistra per strappare e puntare alla sua maniera, rientra sul destro e calcia a giro, passando vicinissimo alla traversa. Di un soffio non trova il pari, poi carica la folla e incita i tifosi.

Una fiammata di Kvaratskhelia a sinistra crea i presupposti per il pareggio: batti e ribatti furioso in area, alla fine la Norvegia si salva.

Squadre lunghe, c'è più spazio per le corse di Kvara che riprova la conclusione a giro al 59', senza fortuna. Un minuto più tardi la Georgia pareggia comunque: Mikautadze si incunea centralmente e davanti al portiere non sbaglia.

18:35

33' - Solbakken, che numero!

Grande assolo di Solbakken che scarta due uomini sulla destra e poi crossa in mezzo, ma lo straordinario intervento di Mamardashvili nega il 2-0.

18:34

32' - In ombra Kvaratskhelia

Il pallino del gioco è nei piedi della Norvegia e la Georgia fatica ad innescare il suo 7, Kvaratskhelia, piuttosto isolato sulla fascia sinistra. L'attaccante del Napoli, quando può, prova ad accendersi con delle accelerazioni delle sue ma agisce troppo lontano dalla porta e le sue iniziative vengono stoppate sul nascere.

18:23

21' - Ci prova Ostigard

È ancora la Norvegia a fare la partita, ci prova anche Ostigard ma il colpo di testa finisce fuori dallo specchio.

18:17

15' - GOL DELLA NORVEGIA CON SORLOTH

Sblocca la partita l'attaccante della Real Sociedad Sorloth, che si destreggia bene intorno alla lunetta dell'area e poi da fuori spara il diagonale di mancino che si infila all'angolino per l'1-0 della Norvegia.

18:10

8' - Solbakken pericoloso

La conclusione dalla distanza del romanista Solbakken per poco non beffa il portiere Mamardashvili, che para in due tempi.

18:02

1' - Iniziata la partita

Iniziata a Batumi la sfida tra Georgia e Norvegia, valida per la seconda giornata del Gruppo A di qualificazione a Euro 2024: padroni di casa in maglia bianca, ospiti in rosso.

17:47

Derby azzurro con Ostigard

'Derby napoletano' in Georgia-Norvegia: da una parte l'idolo di casa Kvaratskhelia, dall'altra il difensore Ostigard. Oltre ai due calciatori Spalletti ci sarà un altro 'italiano' in campo, si tratta del romanista Solbakken schierato dalla Norvegia nell'attacco orfano di Haaland.

17:34

Kvara è già in 'doppia cifra'

Numeri impressionanti quelli di Khvicha Kvaratskhelia in nazionale: a soli 22 anni l'attaccante del Napoli ha già segnato 10 gol in 19 presenze con la maglia della Georgia.

17:23

Le formazioni ufficiali

GEORGIA (3-5-2): Mamardashvili; Kvirkvelia, Kashia, Tabidze; Kakabadze, Davitashvili, Kvekveskiri, Aburjania, Davitashvili, Azarov; Mikautadze, Kvaratskhelia. All. Willy Sagnol

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Pedersen, Strandberg, Ostigard, Meling; Odegaard, Berg, Aursnes; Elyounoussi, Sorloth, Solbakken. All. Stale Solbakken

ARBITRO: Andris Treimanis (LVA)

Assistenti: Gudermanis e Spasennikovs (LVA)

Quarto uomo: Golubevs (LVA)

Var: Attwell (ENG)

Avar: Bankes (ENG)

'Adjarabet Arena', Batumi (Georgia)