Tonfo Spagna con la Scozia, Brozovic beffa Calhanoglu: Croazia corsara in Turchia

Nell'ultima tornata di partite di questa prima tranche di match validi per le qualificazioni a Euro 2024 , non sono mancate le sorprese, alcune anche davvero clamorose. In campo sostanzialmente tre gironi: il Gruppo A, il Gruppo D e il Gruppo I .

Gruppo A, McTominay affonda la Spagna

Ad aprire la giornata è stata la Georgia di Kvaratskhelia, che è riuscita a riacciuffare il match con la Norvegia, dopo essere andata subito sotto. E' poi proprio dal girone della Nazionale della stella napoletana che esce il risultato più incredibile della serata, con la Scozia che sorprende 2-0 la Spagna all'Hampden Park di Glasgow grazie alla doppietta del centrocampista del Manchester United, Scott McTominay, che lancia i britannici in vetta alla classifica del girone, staccando proprio le inedite e spaurite furie rosse. Solo panchina per il bolognese Ferguson.

Gruppo D, Croazia e Galles a braccetto

Restano al comando a braccetto, a quota 4 punti, la Croazia e il Galles. Nel match di Bursa, quello con più italiani in campo in questa serata, tra Calhanoglu, Celik e Demiral da un lato, e Brozovic, Pasalic, Erlic e Vlasic dall'altro, a spuntarla sono gli ospiti, che passano 2-0 grazie alla doppietta di Mateo Kovacic, ex oggetto misterioso dell'Inter, da anni faro della mediana del Chelsea. Infortunio per Calhanoglu, che lascia il campo intorno alla mezz'ora per un problema muscolare. A Cardiff, basta invece un acuto di Moore per decidere il match in favore del Galles contro la Lettonia, con Ampadu dello Spezia sceso in campo da titolare a centrocampo al fianco dell'ex juventino Ramsey.

Gruppo I, Svizzera e Romania sugli scudi

Nel girone I, uno di quelli da sei squadre, tutte in campo in un convulso tutti contro tutti. A fare la voce grossa la Svizzera del granata Rodriguez, che affonda Israele per 3-0 con le reti di Vargas, Amdouni e di Widmer, ex dell'Udinese, e la Romania dei vari Dragusin del Genoa, Marin dell'Empoli, Morutan del Pisa e Man del Parma, che piega 2-1 la Bielorussia con i gol di Stanciu e Burca, che colpiscono in 120 secondi nel primo tempo, mentre Morozov firma la rete della bandiera ospite nel finale. Solo un pari invece in Kosovo-Andorra, con il napoletano Rrahmani titolare e il torinista Vojvoda e l'empolese Ujkani in panchina: finisce 1-1 a Pristina con il botta e risposta in 120 secondi tra Zhegrova e Rosas.

Qualificazioni Euro 2024: tutti i risultati