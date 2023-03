Messi sfonda il tetto dei cento gol con l’Argentina

SANTIAGO DEL ESTERO - (Argentina) Una tripletta per sfondare il muro della tripla cifra. Leo Messi supera i 100 gol in carriera con la maglia dell’Argentina grazie ai tre gol realizzati nell’amichevole contro Curacao. I Campioni del Mondo hanno vinto largamente contro la squadra caraibica segnando sette reti.

Il record

Messi ha sbloccato il risultato dopo venti minuti con un destro dal limite dell'area, raggiungendo il traguardo dei 100 gol. Ma il fantasista del Paris Saint Germain ha arricchito il proprio ruolino personale con altre due reti subito dopo la mezz’ora di gioco, prima con un diagonale - al 33’ - poi con un’azione conclusa in solitaria davanti al portiere. Il capitano argentino grazie a questa tripletta sale a quota 102 con la maglia della propria nazionale: è sul podio dei cannonieri per quanto riguarda le nazionali, ma l’obiettivo di primeggiare questa volta non appare così semplice. L'iraniano Ali Daei è al secondo posto con 109 gol, ed è potenzialmente raggiungibile - ma il portoghese Cristiano Ronaldo ha segnato 122 reti con il Portogallo e appare difficilmente raggiungibile.