Ranking Fifa, Argentina campione del mondo in testa. L'Italia ottava

ZURIGO (SVIZZERA) - L'Argentina di Messi guarda tutti dall'alto. L'Albiceleste sei anni dopo l'ultima volta si trova in testa al ranking FIFA. Frutto, certamente, della conquista del Mondiale vinto in Qatar lo scorso mese di dicembre. Spodestato il Brasile che guidava da primo in classica l'ultimo ranking stilato il 22 dicembre. Ecco il nuovo ranking FIFA.