Rivelazione Rooney: "Quando è ubriaco mi parla di un sogno proibito"

Wayne Rooney è stato una bandiera del Manchester United, con cui ha vinto praticamente tutto in Inghilterra e nel mondo. Ci sarebbe però ancora un sogno che l'ex attaccante, oggi allenatore del DC United, vorrebbe realizzare nella sua vita, ma non riguarda il calcio.

Il sogno

Come si legge su Mundo Deportivo, il promotor inglese Eddy Hearn ha rivelato che quando Wayne Rooney alza il gomito e beve oltremodo lo chiama spesso per chiedergli di organizzargli un incontro di boxe perché il suo sogno è diventare un pugile. "Quando Wayne beve un po' troppo mi manda un messaggio per dirmi di farlo combattere e io non posso fare a meno di esaltarmi. Il giorno dopo però l'idea cade quando gli chiedo se l'abbia detto a causa dei bicchieri di vino o perché era serio", ha aggiunto Hearn.