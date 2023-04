Dalla Slovenia: "Ceferin non poteva essere eletto presidente dell'Uefa"

Aleksander Ceferin non avrebbe potuto candidarsi al ruolo di presidente UEFA nel 2016. È la pesantissima accusa che arriva dalla sua patria, dal quotidiano sloveno Prava . Tra i documenti pubblicati ce ne sarebbe uno che dimostra come il dirigente 55enne abbia mentito nel suo curriculum .

Ceferin rieletto presidente Uefa: Juve, basta Superlega o addio Champions

"Ceferin ha mentito sul suo curriculum"

"Ceferin è fortunato che i media sloveni più rilevanti non abbiano mai scritto niente dei suoi affari. A livello globale i suoi controversi affari sono stati riportati solo sulla rivista specializzata norvegese Josimar, ad ambito investigativo", si legge nel pezzo pubblicato dal quotidiano, che poi spiega il problema con la sua elezione. Nel suo curriculum vitae, Ceferin avrebbe scritto di aver lavorato nel comitato esecutivo dell'Olimpija Lubiana, un club sloveno, dal 2006 al 2011. Il problema è che il suo nome non figurerebbe in nessun verbale o documento di quel periodo. "Ceferin ha ingannato tutti coloro che sono coinvolti nel processo della sua elezione", accusa il quotidiano sloveno.