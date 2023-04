Dani Alves lasciato solo: una sola persona va a trovarlo in carcere

Continua a far discutere la situazione di Dani Alves, in carcere dal 20 gennaio dopo essere stato accusato di stupro ai danni di una giovane donna in una discoteca di Barcellona. Il calciatore, nonostante si trovi in prigione, continua a far parlare di sè con numerosi aggiornamenti e dettagli che spuntano sulle sue condizioni, tra cui la fine della sua relazione con Joana Sanz. Ora è arrivata una nuova e drammatica rivelazioni.