Razzismo, il duro attacco di Henry a Uefa e Figc: ecco cosa ha detto

Henry ha duramente attaccato il calcio italiano dopo i cori razzisti subìti da Lukaku nel finale di Juve-Inter. L'ex attaccante bianconero, nel corso del post gara di Champions, si è soffermato sull'esultanza dell'attaccante belga dopo il gol al Benfica, la stessa mostrata nel match di Coppa Italia e che gli è costata l'ammonizione: "Hai bisogno di buon senso su ciò che il ragazzo ha sentito, mette a tacere la folla ed è un giallo. Davvero, per questo? Perché qui non è entrato in gioco il buon senso e perché non avere un po' di empatia? Se non sai cosa significa empatia, cercalo nel dizionario. Se vedi che qualcuno viene maltrattato e si mette di fronte alla folla in modo stoico non merita di essere punito, mentre lo merita chi si dimostra presuntuoso e arrogante".