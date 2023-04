La confessione di Sabatini: "La Roma è il mio grande amore"

Walter Sabatini, ex direttore sportivo di Lazio, Inter, Roma, ha parlato di tutto e di tutti a “Deejay Football Club”. Partendo da alcuni spunti del libro che ha dato alle stampe per Piemme “Il mio calcio furioso e solitario”, Sabatini non ha perso l'occasione di manifestare ancora una volta il suo affetto per la Roma: "Il mio grande amore, un frammento grandioso della mia vita. I ricordi più feroci sono legati ai giallorossi". E su un suo ritorno nel mondo del calcio Sabatini è sicuro: “Torno presto. Come fa il calcio a stare senza di me?".