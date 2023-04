“Sei stanco?”: Mertens e Torreira prendono in giro Zaniolo sui social

ROMA - "Sei stanco?", accompagnato da una foto che ritrae Nicolò Zaniolo visibilmente provato dalla seduta di allenamento: è una delle stories di Instagram pubblicata da Lucas Torreira e prontamente ripostata da Dries Mertens, entrambi attuali compagni di squadra dell'ex giocatore della Roma al Galatasaray. L'immagine che comprende tutti e tre, assieme all'altro ex giallorosso Sergio Oliveira e all'ex Norwich Milot Rashica, mostra Zaniolo e Rashica in quella che si direbbe evidente difficoltà per la seduta di lavoro in corso: dietro a loro, un divertito trio composto da Mertens, Torreira e Oliveira nel ruolo di spettatori visibilmente divertiti dalla scena. L'immagine, zeppa di ex protagonisti del nostro massimo campionato, ha fatto ben presto il giro del web.