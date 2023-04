Dani Alves risponde all'accusa di stupro: "Rapporto consensuale"

BARCELLONA - Giornata importante quella odierna per l'ex stella del Barcellona e della nazionale brasiliana Dani Alevs, in carcere dallo scorso 20 gennaio con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una donna. I fatti, ormai noti, fanno riferimento a una serata in una discoteca della città catalana che risale al 30 dicembre scorso in cui il brasiliano avrebbe aggredito sessualmente una donna.