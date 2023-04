Psg, Neymar vuole tornare in fretta. E fa una promessa al Santos

BRASILE - Assente dal campo dal 19 febbraio scorso, Neymar sta recuperando dal suo infortunio alla caviglia. L'asso brasiliano del Psg per adesso si trova in Brasile e non ha perso l'occasione per assistere da vicino ad una partita del sua Santos. Neymar era presente all'Urbano Caldeira per assistere alla gara contro l'Audax Italiano (finita 0-0), valevole per la seconda giornata della fase a gruppi della Copa Sudamericana. L'attaccante del Psg ha indossato una maglia del Santos con la 7 sulle spalle. Ecco quanto ha detto Neymar a Globo Esporte: "Un giorno tornerò. Tornerò presto. Qui mi sento a casa ed è così bello esserci dopo 10 anni. Purtroppo oggi abbiamo pareggiato, volevo una vittoria del Santos e sono venuto qui per sostenerlo e ricevere l'affetto dei tifosi. Questo club mi ha dato davvero tutto, ha aperto le porte a me e alla mia famiglia, rivelandomi al mondo".