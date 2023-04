Insulto razzista, maxi-squalifica per Attilio Gregori: rischio Daspo per l'ex Roma

Possibile il Daspo

Già squalificato per 10 turno il mese scorso dopo il match sul campo dell'Accademia Calcio Sabina ("Allontanato per aver proferito espressione blasfema - si leggeva nel comunicato del giudice dello scorso 2 marzo -, al termine della gara rientrava sul terreno di gioco e rivolgeva ad un calciatore di colore della squadra avversaria espressione gravemente offensiva per motivi di razza provocando una situazione di tensione") Gregori è stato nuovamente sanzionato per quanto accaduto durante il match valido per la 22ª del girone B laziale, terminata 1-1 e disputata a porte chiuse. "Albanese di m..." la frase incriminata che sarebbe stata rivolta a Erion Ndoja, calciatore del Fiamignano Valle del Salto a sua volta squalificato per tre gare ("per aver colpito con un forte schiaffo al volto un avversario, procurandogli fuoriuscita di sangue dal naso"). I fatti, ripresi anche dalle telecamere dello stadio, sono al vaglio della Digos e il questore di Rieti potrebbe disporre una pena pari a un anno di Daspo.