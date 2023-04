5 in semifinale! L'Euroboom che fa sognare il favoloso '90

Strepitoso il ranking stagionale

E oggi il ranking Uefa certifica: mai il calcio italiano ha totalizzato così tanti punti nell'arco di una sola stagione. La classifica assoluta di rendimento prende in esame i risultati di ogni club nelle cinque annate precedenti in Champions, Europa League e, dal 2022, della Conference League. Le vittorie nei gironi fruttano 2 punti, i pareggi 1 punto; la partecipazione ai gironi e agli ottavi, 4 punti; ogni superamento di turno assicura 1 punto. Il coefficiente viene calcolato dividendo il numero di punti ottenuti per il numero di club che rappresentano una federazione. Il ranking assoluto vede in testa l'Inghilterra, seguita da Spagna, Germania e Italia. Il ranking stagionale dei nostri club è strepitoso: ora la Juve è ottava, la Roma decima, l'Inter undicesima, il Napoli è diciannovesimo. Quattro club tricolori nei primi venti, con l'Atalanta al ventottesimo posto, nonostante in questa stagione sia assente dalle scene internazionali e il Milan, di nuovo semifinalista in Champions dopo sedici anni, che ha fatto un grande salto in alto, passando dal 46° al 36° posto. L'Italia è l'unica nazione con cinque squadre in semifinale ed è l'unica ad avere due squadre sia in Champions sia in Europa League. Nessuna nazione conta due squadre in Conference League; spagnoli e inglesi annoverano due squadre ancora in corsa, ma in due tornei diversi. La Francia non ha nessuna rappresentante nelle semifinali.