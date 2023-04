Totti e Noemi, bagno di folla a Madrid: i dettagli del week end romantico

Totti, che emozione

Emozione incontenibile per l'ex numero 10 giallorosso: il 'Pupone', circondato dai tifosi del Real al suo ingresso allo stadio per foto, autografi e strette di mano, ha infatti pubblicato una storia Instagram (poi ripostata da Noemi) nella quale si vede il campo del 'Bernabeu' accompagnato da un eloquente "che ricordi". Nel tempio del calcio mondiale, Totti è stato protagonista in ben due occasioni e sempre in Champions League: il 24 ottobre 2001, quando mise a segno il momentaneo 1-0 romanista (poi pareggiato da Figo) e un anno dopo, il 30 ottobre 2002, quando con il suo gol consentì ai giallorossi di Capello di espugnare Madrid.

Totti-Noemi, weekend madrileno

La coppia, che si è così goduta un piacevole fine settimana spagnolo, ha poi lasciato lo stadio 'Bernabeu' per andare a cena in un suggestivo locale della capitale spagnola, l''Abya restaurante', un incantevole location nel quartiere 'Salamanca' che mescola opere d'arte con specchi verniciati a spruzzo. Un ristorante che Totti e Noemi hanno scelto per l'offerta gastronomica di ottimo livello che combina cucine di molte parti del mondo.