Il nuovo presidente Aia dica agli arbitri: stop alla partita in caso di razzismo

1) Prima dell’inizio della gara, se il responsabile dell’ordine pubblico o uno dei collaboratori della procura federale rilevi uno o più striscioni, o cori o grida, di discriminazione ordinerà all’arbitro di non iniziare la gara”.

2) Se nel corso della gara, l’arbitro ‘anche su segnalazione del responsabile dell’ordine pubblico dello stadio’ dispone l’interruzione temporanea della gara ai calciatori che si piazzeranno al centro del campo e solo in quel momento il pubblico ‘sarà informato sui motivi che hanno determinato il provvedimento’.

3) In caso di prolungamento dell’interruzione temporanea, l’arbitro potrà ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoio. La ripresa della gara potrà essere disposta esclusivamente dal responsabile dell’ordine pubblico.

4) Nel caso, dopo il ritorno in campo, ci siano altri cori, sarà sempre il designato del Viminale a poter ordinare all’arbitro di sospendere la gara.

Ecco, quand'anche "il designato dal Viminale" per qualunque ragione non comunicasse con l'arbitro o, incurante degli ululati, non ordinasse lo stop, che sia l'arbitro a fermare la partita. Punto. Quanto al Var, Pacifici ha dichiarato: "Il Var è uno strumento importante per noi, ci dà la possibilità di sanare eventuali errori. È logico che deve esserci un equilibrio tra intervento autonomo dell'arbitro e Var. Il protocollo è stato aggiornato, i risultati sono positivi, ma ci sono margini di miglioramento per fare meglio. Var a chiamata? Sono aperto a qualsiasi soluzione che possa andare incontro alle esigenze del calcio, da parte mia nessuna preclusione". Il protocollo sarà stato anche aggiornato, ma non in maniera chiara e precisa, rimanendo ancora troppo bizantino. Quando si dice "deve esserci un equilibrio tra intervento autonomo dell'arbitro e Var", che cosa s'intende? Che bisognerà continuare con l'andazzo secondo il quale la tecnologia non può intervenire sempre e comunque? Se è così, non ci siamo e prepariamoci a vedere film già visti sotto il segno degli equivoci, della discrezionalità di chi dirige, eccetera eccetera. Ci vorrebbe maggiore trasparenza. Ci vorrebbero arbitri che, dopo la partita, spiegassero le ragioni delle loro decisioni, meglio ancora se in diretta, sul campo, com'è accaduto in via sperimentale, su iniziativa della Fifa, durante l'ultimo mondiale per club. Pacifici, invece, dà un colpo al cerchio e uno alla botte: "Gli arbitri parleranno di più, anche se sulle interviste post gara non sono molto d'accordo. A fine partita c'è troppa adrenalina che potrebbe alterare l'aspetto comunicativo del direttore di gara, ma sono pienamente convinto che noi arbitri dovremo spiegare attraverso canali diretti quelle che sono le regole del gioco e gli episodi avvenuti sul terreno di gioco". Ma più 'canale diretto' di comunicare in diretta, che cosa c'è?