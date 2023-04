Dani Alves, c'è una svolta: parla il cugino della presunta vittima

C'è una testimonianza che potrebbe cambiare il destino di Dani Alves. Il terzino brasiliano, ex Juventus e Barcellona, è accusato di violenza sessuale, si è dichiarato innocente e aspetta novità, lasciando che sia il proprio avvocato, Cristóbal Martell, a trovare la soluzione per farlo uscire di prigione. La svolta viene raccontata dal Mundo Deportivo. Proprio il legale dell'ex Juve, infatti, ha presentato un brief di oltre 200 pagine insieme a un video che dura 12 minuti.