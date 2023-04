Maleducati e offesi sotto gli occhi di un Var globale

Viviamo sotto l’occhio implacabile di un Var globale . E abbiamo imparato a farci i conti. Lo ignoriamo, lo sfidiamo oppure ci rassegniamo a seguirne le regole: in tal caso, dritti come spilli a pesare le parole che pronunciamo e a dragare le immagini di noi che spediamo in giro.

E' strano non se ne rendano conto proprio quelli che in mezzo alle onde del Var autentico lavorano, e si esibiscono davanti a plotoni di guardie della morale e non hanno angoli ciechi dove nascondersi né pozzi dove seppellire le voci dal sen fuggite. Strano esistano professionisti del calcio tanto distratti da urlare insulti e minacce contro compagni di mestiere tra spogliatoi e social, proprio dove ogni cosa diventa lampante, ogni cosa è nuda ed esposta alla pubblica indignazione. Esempio, ovviamente esempio di ciò che non è ammissibile: Marco Landucci grida la sua volgare frustrazione in faccia a Luciano Spalletti, è colto in flagrante e viene squalificato. Altro esempio: Marten De Roon col dito medio teso e il portachiavi della Conference League per sfottere la Roma battuta a Bergamo, annessa nevicata di commenti furiosi alcuni altrettanto beceri.

Potremmo aggiungerci un lungo, troppo lungo elenco di incolti che sputacchiano offese razziste ora qui ora là dalle tribune degli stadi, quelle a buon mercato come quelle costose. Tutti, i professionisti e gli incolti, accomunati dall’infantile speranza di non essere individuabili nella massa informe dello show. Danno la colpa al gigantesco Var che è diventata la nostra vita, rivendicando il diritto alla maleducazione.