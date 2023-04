Pelé diventa una parola del dizionario: ecco cosa indicherà

Il significato

"Chi è fuori dal comune, chi in virtù della propria qualità, valore o superiorità non può essere eguagliato a niente e nessuno, proprio come Pelé, soprannome di Edson Arantes do Nascimento (1940-2022), considerato il più grande atleta di tutti i tempi; eccezionale, incomparabile, unico", così si legge nel dizionario alla voce "Pelé". Nel Michaelis si troveranno anche degli esempi su come usare la parola: "lui è il pelé del basket, lei è il pelé del tennis, lei è il pelé della drammaturgia brasiliana, lui è il pelé della medicina".