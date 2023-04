Supercoppa italiana, Inter già qualificata: spiegato il motivo

MILANO - Una vittoria, due obiettivi. Grazie al successo ottenuto contro la Juventus, l’Inter conquista la finale della Coppa Italia e un posto nella Final Four della Supercoppa Italiana. Dalla prossima stagione la Supercoppa nazionale prevede un evento allargato a quattro squadre, con la vincente dello scudetto, la seconda classificata in campionato e le due finaliste della coppa Italia.

La finale in Arabia Saudita

Fino alla stagione attuale, la squadra campione d’Italia e la vincitrice della Coppa Italia si sono contese il trofeo. Qualora ci fosse stata un’unica vincitrice delle due manifestazioni nazionali, l’accesso alla finale di Supercoppa è sempre stato riservato alla finalista della Coppa Italia sconfitta nell’ultimo atto. Dal prossimo anno il trofeo sarà conteso dalle prime due squadre della Serie A, e dalle due finaliste della Coppa Italia. Al momento, soltanto l’Inter è sicura di partecipare alla Final Four, il nome della seconda squadra uscirà questa sera dopo la semifinale di ritorno tra Fiorentina e Cremonese. Il Napoli è quasi certo della vittoria dello scudetto, è in attesa soltanto dell’aritmetica certezza. Al fischio finale di Fiorentina-Cremonese mancherà soltanto il nome della quarta partecipante alla Supercoppa Italiana che sarà la squadra che conquisterà il secondo posto in campionato.