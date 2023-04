Milan, Scaroni: "Nel calcio ci sono cattivi maestri. Serve dare l'esempio"

MILANO - In occasione dell'evento "Soldi vs Idee" svoltosi all'Università Bocconi di Milano, il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha parlato così: "Facciamo progetti contro le discriminazioni e il razzismo, noi ci crediamo assolutamente. Sono importanti perchè fanno parte della nostra responsabilità sociale. Abbiamo uno stile Milan e non parliamo mai male di nessuno - prosegue Scaroni - . Quando leggo come si esprimono certe persone nel mondo del calcio penso solo che siamo cattivi maestri. Dobbiamo avere un nostro stile ed evitare di utilizzare linguaggio inappropriato in qualche corridoio e poi letto sul giornale, non va fatto. Dobbiamo essere noi i primi ad adottare un comportamento corretto".