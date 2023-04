Casillas professore: i suoi voti ai portieri più forti della Serie A

MADRID (Spagna) - Diletta Leotta ha intervistato in esclusiva su DAZN l’ex portiere del Real Madrid e della nazionale spagnola Iker Casillas. L’ex numero uno della Spagna dopo un tuffo nel passato, parla del calcio italiano e dei suoi colleghi di ruolo. “Ho iniziato a giocare a 9 anni nel Real Madrid e ho smesso a 34 - ricorda l’ex portiere spagnolo - ho trascorso con il Real una vita intera. Nonostante i 25 anni lì, mi sorprendo ancora quando vedo le immagini del mio esordio a 18 anni. A parte Donnarumma, che ha cominciato a giocare nel Milan da giovanissimo, non ricordo altri titolari di quell’età in grandi squadre”.

I voti ai portieri italiani

"Maignan merita almeno un 7 ½ - sottolinea Casillas - sta facendo una grande stagione, ho visto alcune partite in Champions. Ha un livello molto alto e compie delle parate decisive. La valutazione di Onana è da 8 in pagella, ha la concorrenza di Handanovic però sta giocando molto bene. Meret è il più complicato da valutare: è quello che mi dà meno l’impressione di essere un portiere. Però sta facendo una stagione spettacolare. Magari lo guardi e ti chiedi se realmente sia un portiere ma ha tutto. Quest’anno si sta confermando, già l’anno scorso l’ho visto giocare bene. Merita un bel 9. Szczesny è della mia generazione, quando arrivò alla Juve per fare da secondo a Buffon era già un potenziale titolare: ha avuto un ottimo maestro come Gigi, ora si è consolidato. Il mio voto per lui è 7 ½”.

Il ruolo del portiere

“E’ un ruolo un po’ ingrato - ammette - ti può capitare di fare una grande partita, ma quando fai un errore vieni giudicato per quello. Anche i miei due figli - di 7 e 9 anni - fanno i portieri: spero che non facciano nessun errore, che non sbaglino, perché se hai vissuto in prima persona quella sensazione, sai bene cosa succede. Un portiere ha bisogno di avere una grande forza mentale, altrimenti diventa dura”.