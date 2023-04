Pimenta: "Sciacalli dopo la morte di Raiola. Haaland? Ecco il suo prezzo"

Ad un anno dalla scomparsa di Mino Raiola ed in ricordo del super agente, l'avvocatessa Rafaela Pimenta, che ne ha raccolto l'eredità, è stata intervistata dal Corriere della Sera. Ecco le sue parole: "Ho lavorato con lui 27 anni. Mino ha fatto scuola, è stato un rivoluzionario perché è riuscito a cambiare il modo di fare l’agente, mettendo il calciatore al centro. L’ultima cosa che mi ha detto è stata: sii felice. Mi ha insegnato a dare il massimo sul lavoro, ma a non prendermi mai troppo sul serio. Sto cercando di continuare il suo lavoro". Il pensiero della Pimenta sul calcio maschilista: "Mi hanno insultata molte volte. Una volta in Italia un dirigente mi ha detto: “Ma davvero sei un avvocato? Pensavo fossi una prostituta brasiliana”. La risposta della Pimenta: “Se anche lo fossi, tu dovresti comunque pagare il premio al mio assistito”. Questo succedeva qualche anno fa. Oggi per fortuna le cose stanno migliorando".