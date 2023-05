Vialli, vergogna a Genova: vandalizzato il 'Molo dell'amicizia'

GENOVA - Vergogna al 'Molo dell'amicizia ' di Genova Quinto. Il murale dedicato a Gianluca Vialli e punto di riferimento per ogni tifosi sampdoriani è stato ancora una volta oggetto di atti vandalici. Nel luogo, diventato 'memoriale' per l'ex numero 9 della Sampdoria campione d'Italia 1991 , è stata trovata proprio una sciarpa blucerchiata bruciata e abbandonata a terra, scritte con insulti e il 9 della maglia dell'attaccante venuto a mancare lo scorso 6 gennaio, trasformato con lo spray in una B.

"Una sconfitta per tutto lo sport"

"Quanto successo, ancora una volta al molo dell'amicizia di Genova Quinto, è una sconfitta per tutto lo sport". Così Angelo Vaccarezza, presidente del Sampdoria Club 'Luca Vialli e Bobby Gol' in una nota. "Il murale dedicato a Gianluca è stato nuovamente imbrattato. Come se non bastasse qualche vigliacco, ha dato fuoco ad alcune delle sciarpe lasciate lì dai tifosi blucerchiati a testimonianza e ricordo dell'amicizia fra due campioni". Vaccarezza sottolinea di non conoscere "l'identità di chi ha compiuto questo gesto" che non riesce a comprendere: "Lecita è la presa in giro, lo sfottò dei tifosi, l'anno scorso è toccato a voi, quest'anno tocca a noi. Ma nascondersi dietro un cappuccio e approfittare del buio per deturpare e distruggere è un gesto infame, che nulla ha a che vedere con il calcio. I responsabili non sono tifosi avversari - conclude il numero uno del Sampdoria Club 'Luca Vialli e Bobby Gol' - sono nemici dello sport, di tutto il calcio. Sarete soddisfatti, "carissimi", del vostro miserabile comportamento, e mi piace pensare che, fortunatamente siate una sparuta minoranza. Avete cancellato una scritta e bruciato qualche sciarpa. Ma non esiste vernice né fuoco in grado di cancellare il valore degli uomini e cui il Molo è dedicato".

Ferma condanna dei tifosi del Genoa

Anche l'Associazione Club Genoani condanna "duramente il gesto con la massima fermezza la vandalizzazione dei murales dedicati a Gianluca Vialli presso il Molo di Quinto" a Genova. "Atti di tal genere - prosegue la nota - non sono giustificati in alcuna maniera. La rivalità sportiva non si esprime oltraggiando la memoria di un uomo, il cui ricordo - sottolineano i tifosi rossoblù- è e continua ad essere di tutti".