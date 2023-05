Rimonta con due gol in rovesciata in 27 minuti: la doppietta fa impazzire i tifosi

La partita tra Barletta e Nardò del Girone H di Serie D è stata caratterizzata da un'altalena di emozioni. La squadra di casa si era ritrovata in una spiacevole situazione dopo aver rimediato uno svantaggio di 2 gol. Il match ha avuto però un punto di svolta al 55 ', quando un giocatore dei pugliesi ha deciso di ribaltare la gara in un modo davvero pazzesco.

Barletta-Nardò 3-2: lo show di Lattanzio

Nella partita Barletta-Nardò, disputata nel Girone H di Serie D, uno dei giocatori pugliesi ha deciso di dare spettacolo. Si tratta di Riccardo Lattanzio, che ha deciso di non arrendersi allo svantaggio di due gol subito dalla propria squadra e ha realizzato due rovesciate in 27 minuti (la prima al 55' la seconda al 82') che hanno permesso a lui e i suoi compagni di pareggiare e, in seguito, vincere il match.