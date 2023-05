Lega serie A, si rafforza legame con gli Usa: inaugurato un campo speciale

ROMA - La Serie A 'sbarca' negli Usa . In collaborazione con Street Soccer USA, la Lega avvia un progetto di integrazione sul territorio statunitense con due campi da Street Soccer e un Digital Media Center. E' stato infatti inaugurato il ' Teddy van Beuren Street Soccer Park e Learning Center ' presso la community school 55 nella parte Sud del Bronx, a New York . Il campo, intitolato alla memoria di Teddy van Beuren , ex board member di Street Soccer USA, venuto a mancare a causa di un incidente stradale, è situato in un'area composta a sua volta da due campi da Street Soccer interamente brandizzati Street Soccer USA e Lega Serie A .

La Lega Serie A per il sociale

La Lega Serie A diventa così la prima Lega a scendere in campo per il sociale, per lo sviluppo di progetti di integrazioni sul territorio Usa che possano anche rappresentare un modello di sviluppo dell’elemento sportivo al servizio di comunità disagiate attraverso anche un media center capace di creare opportunità di lavoro per i futuri giocatori. Questo progetto si pone l’obiettivo di aiutare ragazzi e famiglie a scoprire i propri punti di forza per raggiungere obiettivi e migliorare il proprio futuro. Una progetto di 'Calcio Educational' mirato non solo all’inclusione, ma anche all’integrazione e alla messa a sistema dell’elemento sportivo come elemento educativo, ma anche di crescita del settore media e digital dello sport. La Lega supporterà e finanzierà insieme ad altri illustri donatori questo progetto per poter avviare una campagna di sensibilizzazione sul calcio come veicolo di crescita sociale e culturale. Vedere i ragazzi giocare a calcio nelle strade del Bronx in zone disagiate e vederli studiare successivamente nel media center sarà da solo il primo esempio di crescita del calcio nelle comunità.

De Siervo: "I valori del calcio? Fondamentali nella crescita"

"Siamo molto felici di annunciare questa importante iniziativa che abbiamo sviluppato grazie anche al lavoro svolto nella nostra sede di New York - dichiara l'ad di Lega Serie A, Luigi De Siervo -. Restiamo fortemente convinti degli aspetti educativi dello sport e di quanto i valori propri del calcio come rispetto, integrazione, altruismo e aggregazione possano rivelarsi fondamentali nella crescita delle nuove generazioni". Lo stesso De Siervo annuncia che "attraverso il Digital Media Center finanziato da Lega Serie A, offriremo alle ragazze e ai ragazzi del quartiere un'importante opportunità di crescita che potrà aiutarli a realizzarsi dal punto di vista umano e professionale".

Strutture accessibili a tutti

Le strutture presenti a New York saranno accessibili a tutta la comunità locale e qui gli studenti potranno imparare a giocare a calcio. Il progetto "Calcio Educational" mira all'inclusione, rappresentando per ragazze e ragazzi un'opportunità di crescita nel settore media e digital dello sport grazie al Digital Media Center. Il Digital Media Center si propone di formare le nuove generazioni sul corretto uso delle piattaforme digitali, sulla creazione e produzione di contenuti.