Platini rivela senza paura: "Il miglior numero 10? Non ho dubbi"

ROMA - Michel Platini, ex presidente Uefa e bandiera della Juve, è stato intercettato dai cronisti a margine dell'evento 'Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup': da ex numero 10 del passato, non poteva mancare una domanda sulla situazione attuale dei numeri 10: "Il miglior numero 10? Nel nuovo calcio mondiale direi che è Lionel Messi, che gioca da numero 10... fa lui i passaggi a Mbappè". Nessun dubbio per Platini, che spiega che Messi "ha visione, ha un sinistro bellissimo, fa giocare gli altri". Meno facile invece individuarne uno tra i giovani: "I giovani? Il calcio è molto cambiato. Se ricordate dopo di noi i vari Zidane, Ronaldinho, sono sempre finiti sulla fascia, mai a centrocampo. Dunque è cambiato tutto nel calcio rispetto al nostro periodo". Infine, una battuta sul Mondiale allargato: "Non mi piace. Per un tifoso che ama il calcio forse vedere più partite farà piacere, ma per i giocatori è tantissimo, quasi due mesi... No, non mi piace".