Leao e la clamorosa rivelazione su Mbappé: "È già del Milan"

ROMA - "Sono molto contento di stare al Milan. Qui l'atmosfera migliore che abbia mai vissuto". Queste le parole dell'attaccante del Milan, Rafael Leao, rispondendo alle domande dei tifosi tramite il social network 'The Residency'. Il portoghese ha profuso parole importanti in difesa del compagno di squadra, Charles De Ketelaere, criticato per il suo scarso contributo alla causa rossonera al suo primo anno in Italia: “Ha tanto talento. Diventerà un giocatore importante per il Milan". In Primavera splende il talento cristallino del 18enne ivoriano, Chaka Traoré. "Mi piace tanto, sarà il futuro della squadra”. E su Mbappé: "Lui è il più forte che abbia mai incontrato su un campo di calcio. Dovrebbe venire qui al Milan. Tanto, è già tifoso dei rossoneri…”.