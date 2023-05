Uefa e Agenzia spaziale lanciano un progetto insieme: è da fantascienza

ROMA - Una partnership 'da fantascienza' . È l'accordo che la Uefa ha annunciato di aver firmato con l'Agenzia spaziale europea (l'Esa, fondata nel 1975 e con sede a Parigi), organizzazione intergovernativa di 22 stati membri che si dedica all'esplorazione pacifica e all'uso dello spazio a beneficio di tutti. La collaborazione, che durerà fino al 31 dicembre 2025 , consentirà alla confederazione calcistica europea di beneficiare della rete e delle competenze dell'Esa per affrontare sfide importanti e generare nuove opportunità nel calcio con soluzioni innovative.

L'Esa ad esempio metterà a disposizione le sue competenze per supportare i miglioramenti apportati dal team Uefa Grow allo strumento di rilevazione campi con intelligenza artificiale (AI) della Uefa, che si basa su dati e immagini satellitari, reperendo informazioni che miglioreranno lo strumento nel tempo (ad es. con dati economici, meteorologici, sanitari, ecc.). Questo strumento aiuterà la Uefa a sostenere le 55 federazioni europee affiliate mettendo in relazione la presenza dei campi di calcio con i loro effetti positivi sulle comunità locali.

Soluzioni per la gestione della folla

In collaborazione con la Uefa, l'Esa lancerà poi un bando per le tecnologie e le soluzioni di gestione della folla. L'obiettivo è consentire ai fornitori tecnologici della rete Esa di consegnare alla Uefa dati più accurati sul movimento della folla intorno agli stadi e consentirle di accedere ai dati storici sulle folle in luoghi specifici.

Sostenibilità

L'Esa propone inoltre di sfruttare la ricerca che conduce insieme ai fornitori di tecnologie per l'industria spaziale sul tema della sostenibilità, esplorando le potenzialità di queste tecnologie per compiere progressi nelle soluzioni sociali e ambientali utilizzate nel calcio europeo.