"Uruguay, accordo trovato con Bielsa: sarà il nuovo ct"

MONTEVIDEO (URUGUAY) - Una nuova nazionale per Marcelo Bielsa. Il 67enne tecnico rosarino, come assicura il quotidiano "Ovacion" citando fonti itnerne al Consiglio Federale, ha accettato di diventare il nuovo ct dell'Uruguay. La proposta della "Celeste" era stata fatta pervenire al tecnico lo scorso 27 aprile. "El Loco" assieme al suo staff percepirà circa 3,6 milioni di euro l'anno. Bielsa, atteso a Montevideo nel fine settimana, potrebbe essere presentato nella giornata di martedì. L'Uruguay punta forte su Bielsa in vista della Coppa America del 2024, primo obiettivo della Celeste. In seguito, Bielsa sarà chiamato a portare la Nazionale ai prossimi Mondiali del 2026 che si disputeranno in Canada, Messico e Stati Uniti. Bielsa (esonerato dal Leeds nel febbraio 2022) sostituirà dunque Marcos Alonso che ha salutato l'Uruguay dopo il Mondiale in Qatar. Per Bielsa, che esordirà il 14 giugno in amichevole contro Cuba all'Estadio Centenario, si tratta delle terza nazionale guidata in carriera, dopo l'Argentina, con cui ha vinto l'oro ai Giochi di Atene 2004, e il Cile.