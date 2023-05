Benzema e la risposta social a Balotelli: ecco cosa è successo

Balotelli o Benzema? Ecco chi è il migliore secondo Super Mario

In un Tik Tok pubblicato da Enock è raffigurato il fratello Mario Balotelli intento a fare un divertente gioco di "paragoni". L'attaccante doveva scegliere tra due calciatori, arrivando a decretare il migliore dopo una serie di incontri. All'ultima scelta, l'attaccante del Sion, si è "incredibilmente" ritrovato in finale con Benzema scegliendo "casualmente" il francese come vincitore. Una volta condivisa su Instagram la simpatica storia taggando Karim, il giocatore del Real Madrid non ha esitato a ripubblicare il contenuto sul suo account.