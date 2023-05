Tweet offensivo su Bruno Peres: Ceres a processo per diffamazione

" Basta inviarci questa me***" , era stato questo il tweet della Ceres , nota azienda produttrice di birra, nel luglio del 2020 con il quale aveva ironizzato su Bruno Peres , all'epoca calciatore della Roma. A distanza di quasi tre anni l'amministratore delegato in Italia della Ceres, Vittorio Luigi Galimberti, è stato citato in giudizio con l’ accusa di diffamazione aggravata e andrà a processo . Secondo la procura di Milano, la vignetta è, oltre che denigratoria, anche lesiva dell’onore del giocatore.

La vignetta su Bruno Peres: cosa era accaduto

Quel tweet faceva riferimento ad una serata sfortunata vissuta dal calciatore, oggi al Trabzonspor in Turchia, durante la quale Peres finì contro un albero con la sua macchina. Da quel momento sui social l'ex terzino del Torino venne ribattezzato "Bruno Ceres", dando lo spunto per il meme su Twitter, in cui in una doppia foto veniva affiancato il brasiliano ad una bottiglia di Ceres. L'azienda danese si scusò per il tweet, ma Bruno Peres decise comunque di sporgere denuncia. Dopo tre anni ecco la citazione in giudizio e il processo.