Formazioni Italia-Nigeria U20, chi gioca e le scelte del ct Nunziata: diretta

MENDOZA (ARGENTINA) - Dopo una strepitosa vittoria all'esordio contro il Brasile, l'Italia U20 del ct Nunziata affronterà i pari età della Nigeria nella seconda giornata del Girone D del Mondiale di categoria in Argentina. In casa azzurra qualche cambio rispetto alla formazione che è scesa in campo contro i verdeoro. In porta confermato Desplanches. Nella linea difensiva a quattro ritroviamo Zanotti e Ghilardi (stavolta spostato al centro), con le novità Giovane e Fontanarosa al posto di Turicchia e Guarino. In mezzo al campo riecco Prati con Casadei e Faticanti. In avanti Ambrosino dovrebbe essere favorito su Esposito. Con lui il numero 10 Baldanzi e Pafundi. QUI NIGERIA: Bosso opta per un 4-3-3. In porta Aniagboso. In difesa Bameyi, Fredrick, Ogwuche e Agbalaka. A centrocampo Lawal, Nadi e Daga. In attacco il tridento è formato da Jude, Muhammad e Figo Lawal.