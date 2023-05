Allenatori, più della metà sono stati esonerati in questa stagione

Allenatori, il dato sugli esoneri

Sono stati presi in esame 60 campionati di massima divisione in tutto il mondo e analizzate 850 squadre. Il risultato parla chiaro. Di queste ben 484 hanno cambiato allenatore in questa stagone. In percentuale siamo al 56,9%, dunque più della metà. Le percentuali maggiori sono state riscontrate nei campionati di massima divisione di Bosnia, Macedonia del Nord e Serbia. Seguono il campionato in Costa Rica e quelli in Algeria e Tunisia. Le percentuali minori sono state misurate nel campionato indiano solo un allenatore è stato esonerato su 11. A Malta sono 3 su 14, in Australia 3 su 12. Nei top-5 campionati europei si riscontra un 55% in Premier League (11 allenatori su 20), mentre nella nostra Serie A "solo" il 35% (7 allenatori su 20). In Serie A, inoltre, i club hanno provveduto a cambiare allenatore per la prima volta in media dopo il 35,6% delle partite. In Italia, dunque, sono stati esonerati pochi allenatori rispetto alle altre leghe, ma in tempi più rapidi.