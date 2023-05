Diretta Italia-Nigeria Under 20: ora LIVE la partita dei Mondiali

Torna in campo per la seconda giornata del gruppo D, l'Italia under 20 di Carmine Nunziata che domenica notte ha spazzato via il Brasile campione del Sudamerica con un 3-2. Baldanzi e compagni affronteranno a Mendoza la Nigeria, che all’esordio ha superato la Repubblica Dominicana, in una gara già decisiva per l’accesso agli ottavi. Qualità tecniche, velocità, ritmo e fisicità: gli africani saranno una squadra scorbutica da affrontare.