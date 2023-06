Torneo Milano Football Cup: Giuntoli assiste alla finale e premia i vincitori

La seconda edizione del torneo di calcio a 11 Milano Football Cup, si è conclusa ieri allo stadio Aprile di Milano, gremito in ogni ordine di posti (circa 1.000 spettatori), con la vittoria del Vittorio Veneto che ha battuto 3-1 il Virgilio. Marcatori, Abaterusso, Gencarelli e Alagna per il Vittorio Veneto, Massara per il Virgilio. Il torneo è stato ideato da Ludovico Lombardo. Il sindaco di Milano Beppe Sala riceverà a Palazzo Marino Ludovico, i suoi collaboratori e i due capitani delle squadre finaliste. La finale è stata disputata con l'ausilio di un Var artigianale con due camere che hanno ripreso tutta la partita e davano all'arbitro la possibilità di visionare in due schermi posizionati sui due lati dello stadio, eventuali episodi controversi. L'arbitro lo ha infatti usato per tre circostanze, per un rigore dubbio non assegnato, per un gol annullato per fallo di mano e per un gol annullato per fuorigioco. L'intera partita è stata trasmessa in diretta sul canale Youtube del torneo. Alla finale ha assistito il Direttore Sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli che ha premiato i vincitori, tra cui il miglior portiere del torneo, Tommaso Maldifassi del Cremona, il capocannoniere Jacopo La Viola del Virgilio (un 2008) e il miglior giocatore Fabio Quaretti del Vittorio Veneto. Il profilo Instagram del torneo è stato visto da 18.000 persone diverse. Le partite sono state giocate al centro Pavesi di Milano tranne la Finale al campo Aprile.