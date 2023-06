Calciatori come i Transformers: Del Piero e Figo scelgono l'All Star

In concomitanza con l'uscita di Transformers, Luis Figo e Alessandro Del Piero hanno partecipato al contest Legends on Legends, in cui sono stati chiamati a definire una formazione All Star di calcio a cinque , scegliendo i calciatori considerando le caratteristiche dei personaggi del film.

Le scelte di Figo e Del Piero

Figo ha scelto Fernando Hierro, mettendone in risalto la visione di gioco e gli anticipi sugli avversari, caratteristiche di Airazor. Sotto questo aspetto, la preferenza di Del Piero è andata a Thiago Silva. Per Rhinox, invece, l'ex capitano della Juve ha optato per Maldini, nell'occhio del ciclone per il recente addio al Milan, perché "difensore moderno, poteva fare tutto", ma Figo ha scelto Roberto Carlos perché a differenza di Maldini "batteva anche le punizioni". Delicata la scelta del centrocampo, basata sul personaggio di Optimus Prime: Figo si è focalizzato su Zidane che ha commentato come un "eroe per tutti coloro che amano il calcio, capace di trasformare la bellezza del gioco". Del Piero, invece, ha scelto il "maestro per eccellenza", ovvero Cruijff. Pochi dubbi per entrambi su Optimus Primal: Figo ha optato per la certezza Cristiano Ronaldo, mentre l'ex bianconero ha scelto Haaland. Nel finale, per Cheetor, Del Piero e Figo hanno optato, rispettivamente, per Mbappé e Vinicius Junior.

L'All Star definitivo scelto da Del Piero e Figo

A scegliere la formazione definitiva è stata la conduttrice Kate Abdo. L'All Star di calcio a cinque vede Thiago Silva, Roberto Carlos, Cruijff, Ronaldo e Mbappé. Esulta Del Piero che ha vinto la sfida con Figo, considerato che tre dei cinque calciatori sono stati scelti proprio dall'ex capitano bianconero.