Francesco Farioli, lezione di calcio in casa della Real Sociedad

In attesa di rivederlo come allenatore, Francesco Farioli ha tenuto una lezione nella casa della Real Sociedad, club spagnolo che si è qualificato per la prossima Champions League chiudendo al quarto posto dietro Atletico Madrid, Real Madrid e Barcellona. Il club basco è molto attento alla crescita dei propri tecnici e delle loro idee e per questo ha invitato il giovane allenatore italiano per un incontro in presenza nello loro stadio. Presenti in prima fila il direttore sportivo Roberto Olabe, il responsabile scouting Erik Bretos e il coordinatore Inaki Ulloa, oltre a 70 tecnici e staff del settore giovanile della Real Sociedad.