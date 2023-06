Sampdoria, corsa contro il tempo per l’iscrizione al campionato

GENOVA - Per la Sampdoria inizia il conto alla rovescia per presentare la documentazione per il prossimo campionato di Serie B, ma mancano ancora diversi passaggi. Andrea Radrizzani, uno dei due nuovi proprietari, avrebbe presentato come garanzia del debito lo stadio del Leeds, mentre starebbe provando a vendere le quote del club inglese. Il club genovese ha dieci giorni di tempo per risolvere alcune diatribe relative al piano di ristrutturazione del debito, e presentare la documentazione alla Covisoc che a quel punto dovrebbe dare il via libera per l’iscrizione al campionato.