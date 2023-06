Tutti e tre sconfitti, notte da incubo per i fratelli Esposito

Nessuno dei tre ha gioito ieri sera. Una notte da incubo per i tre fratelli Esposito , che hanno fallito il proprio obiettivo con le loro squadre. Dallo Spezia al Bari fino all' Italia U20 solo lacrime di delusione...

Delusione per i fratelli Esposito

Poteva essere la loro notte, così non è stato. Per i fratelli Esposito (Sebastiano, Salvatore e Francesco Pio) quella di ieri si è rivelata una notte da incubo. Fallito il tentativo di fare tre su tre in famiglia. Salvatore Esposito, classe 2000, il più grande dei tre fratelli, ha dovuto salutare la Serie A con il suo Spezia al termine dello spareggio salvezza perso 1-3 contro l'Hellas Verona al Mapei Stadium. Poco prima aveva già versato lacrime di delusione il fratello di mezzo Sebastiano, classe 2002, che al San Nicola ha visto sfuggire la promozione in Serie A in extremis con la vittoria del Cagliari targata Pavoletti. Infine, è toccato a Francesco Pio (classe 2005), il più piccolo dei fratelli Esposito, che è andato vicinissimo al titolo di Campione del Mondo con l'Italia U20. Il gol all'86' di Luciano Rodriguez ha però consegnato il trofeo all'Uruguay.