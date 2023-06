Messi, la polizia cinese lo blocca all'aeroporto di Pechino: il motivo

PECHINO (CINA) - Brutta disavventura per Leo Messi al suo arrivo in Cina . L'argentino è infatti atterrato con il suo jet privato, in compagnia dei suoi bodyguard e di alcuni amici tra cui anche Angel Di Maria, ma all'arrivo in aeroporto è stato fermato dalla polizia .

Messi, la polizia cinese lo blocca all'aeroporto

Il motivo? Messi è arrivato in Cina, in vista dell'amichevole tra Argentina e Australia, utilizzando il passaporto spagnolo e non quello argentino, convinto che fosse valido a Taiwan così come a Pechino. Per questo motivo il calciatore è stato fermato, e trattenuto per circa due ore, prima di ricevere il visto per poter circolare nel paese.