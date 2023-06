Berlusconi, il ricordo di Totti: toccante il messaggio sui social

Morte Berlusconi, il messaggio di Totti

Tra questi anche Francesco Totti, in passato corteggiato senza successo da Berlusconi che non aveva mai nascosto la sua stima per l'ex capitano della Roma ma non era mai riuscito a strapparlo ai giallorossi per portarlo al Milan. "Un onore averti conosciuto Presidente, Rip" è il sentito messaggio postato da Totti in una storia social, chiuso da un emoticon raffigurante le mani giunte in segno di preghiera e una foto in cui il Cavaliere lo salutava con un affettuoso buffetto.