Berlusconi senza eredi

Il tempo, che leviga anche la pietra, quale memoria di Berlusconi restituirà al futuro? Gli opposti che oggi ci paiono inestricabilmente uniti alla sua icona, in un bilanciamento in cui si fa fatica a cogliere una prevalenza, in che modo si disporranno nella storia? Prevarrà, nel ricordo di lui, il riscatto della società civile o il seme del populismo? La desacralizzazione del potere che si avvicina alle pulsioni della gente comune o la perdita di credibilità delle istituzioni macchiate dai vizi privati? La democrazia che si rimette in moto dopo la paralisi della prima repubblica o lo stallo delle riforme mancate che segna il corso della seconda? L’emancipazione della società dal politicamente corretto o la volgarità del consumismo? Nessuno può dirlo. Soprattutto perché non sappiamo se apologeti e detrattori del Cavaliere si contenderanno l’egemonia di un racconto postumo così come hanno fatto durante la sua vita. O se la morte del leader sarà anche la fine del trentennale conflitto tra il berlusconismo e l’antiberlusconismo , quali tratti di due antitetiche identità civili.

A giudicare da quanto aspra è stata questa tenzone, si può ipotizzare che la guerra delle parole sopravanzerà la sua vita. Prima che questa narrativa incandescente si sedimenti, lasciando che siano gli storici a maneggiarla con scientifico distacco, passeranno forse decenni. Oggi nessuna analisi, compresa quella di chi scrive, può dirsi terza. Perché tutti, seguaci, avversari, e perfino coloro che si percepiscono estranei al conflitto, sono iscritti nella temperie che la straordinaria avventura di Berlusconi ha segnato. Per provare ad azzardare un giudizio, bisogna immaginare di proiettarlo in quella che Manzoni avrebbe detto, con riferimento a Napoleone, “l’ardua sentenza dei posteri”.

Un bravo storico come Giovanni Orsina, che intervistiamo qui a fianco per saperne di più, ha scritto che «prima di lui, dal Risorgimento a oggi, nessun leader politico di primo piano, capace di vincere le elezioni e salire alla guida del governo, aveva mai osato dire in maniera così aperta, esplicita, sfrontata e indipendente che gli italiani vanno benissimo così come sono». In un Paese appena uscito da un quarantennale conflitto tra blocchi ideologici, un messaggio così dirompente non poteva che liberare energie capaci di attivare valori civili, o piuttosto di finire fuori controllo. In questo senso Berlusconi ha impresso alla società un movimento maggiore di quanto non abbia fatto con la politica. Civile, prima ancora che politico, è lo sdoganamento dei post fascisti, senza il quale la destra non sarebbe mai diventata egemone. Mentre il disegno istituzionale resta, al pari della rivoluzione liberale, una grande incompiuta. Il Cavaliere ha contribuito a cambiare gli italiani assai più di quanto sia riuscito a cambiare l’Italia. Al suo congedo, l’asimmetria tra vita e forme, tra contenuto e contenitore della democrazia, appare più netta. Come se da queste parti, e rispetto alla storia, fosse ancora tutto da rifare.

La sua statistica giudiziaria è da sola una persecuzione. Per il numero gigantesco di inchieste che ha generato, a fronte di una sola condanna raggiunta. La giustizia che sopravanza la morte del suo imputato preferito è più cattiva di ieri. Ma questo non può essere ascritto a lui come colpa. Porta invece la responsabilità di aver prodotto un’enorme eredità, in tutti i campi in cui si è svolta la sua attività, ma pochissimi eredi. Nessuno in politica. Nel vuoto immane che lascia non si vede un futuro per un movimento di seguaci che mai ha preso la forma di un partito. Lo piangono molti a cui ha regalato ottimismo, certamente la sua virtù migliore. Tacciono, per ora, i suoi esecratori. Piace pensare che la morte porti almeno con sé il balsamo di una sordina.